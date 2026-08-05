Tennis: concluso il tabellone di Terza al Torneo del Turista, avanza il Memorial “Bilancioni” a Torre Pedrera

CERVIA. Si è concluso il tabellone di 3° nel 45esimo Torneo del Turista, quest’anno griffato “Trofeo dei Mille 30”, che propone tre tabelloni dalle grandi dimensioni (tutti limitati ai 2.5), il singolare maschile che vede al via ben 217 giocatori, il singolare femminile con 64 giocatrici al via ed il doppio maschile con 60 coppie. Montepremi complessivo di 1350 euro.
Dal tabellone di 3° maschile si qualificano, tra gli altri, Marco Nanni, Riccardo Cicinelli, Pietro Matteini ed Enea Carlotti, avanza nel tabellone finale Tommaso Mengoli.
Tabellone di 3°, turno di qualificazione: Mattia Sartoni (3.1, n.4)-Matteo Rossi (3.4) 6-2, 6-2, Lorenzo Baldini (4.1)-Andrea Zanuccoli (3.1, n.5) 6-2, 6-2, Davide Ruggeri (3.1, n.6)-Gabriele Rondinini (3.4) 6-1, 6-1, Francesco Pazzaglini (3.2)-Alessandro Naso (3.1, n.7) 6-4, 6-4, Matteo Bezzi (3.2)-Elia Lazzeri (3.1, n.10) 6-0, 7-6 (1), Luca Morosini (3.1, n.13)-Giacomo Zauli (3.3) 6-2, 6-2, Julian Manduchi (3.1, n.15)-Elia Galizzi (3.3) 6-2, 6-1, Giacomo Coppini (3.1, n.16)-Giovanni Pambianco (3.3) 4-6, 6-1, 10-8, Andrea Niquoziani (3.2)-Lucio Argentieri (3.1, n.20) 6-1, 6-1, Michele Astolfi (3.1, n.21)-Alessandro Cortesi (3.2) 3-3 e ritiro, Marco Nanni (3.1, n.1)-Emanuele Celli (3.3) 6-0, 6-0, Riccardo Cicinelli (3.1, n.2)-Rocco Albini (3.3) 6-0, 6-0, Pietro Matteini (3.1, n.8)-Alan Adiel Bardi (3.2) 6-1, 6-3, Gabriele Mandrioli (3.1, n.9)-Riccardo Delle Site (3.3) 6-4, 6-0, Riccardo Bonzi (3.1, n.11)-Marco Vittori (3.3) 5-7, 6-1, 10-5, Luca De Giovanni (3.2)-Lorenzo Marchioni (3.1, n.14) 6-4, 7-5, Amedeo De Checchi (3.1, n.17)-Francesco Cervellera (3.2) 3-6, 6-3, 11-9, Filippo Fortuzzi (3.2)-Gianfilippo Falconi (3.1, n.18) 6-4, 6-4, Enea Carlotti (3.1, n.19)-Alberto Levoni (3.2) 6-2, 7-5.
Si qualifica anche Filippo Marcaccini (3.3).
Tabellone finale, 1° turno: Tommaso Mengoli (2.8)-Diego Gentile (3.2) 6-3, 6-1.
Nel singolare femminile brillano all’esordio nel tabellone finale Giulia Gualdi, Gioia Bassi, Viola Amati e Matilde Morri.
Tabellone di 3°, turno di qualificazione: Aurora Baldassarri (3.1, n.2)-Alice Balducci (3.2) 6-2, 6-4, Angelica Bonetti (3.1, n.4)-Martina Orsini (3.3) 3-6, 6-2, 10-5, Cecilia Rondinelli (3.2)-Ludovica Fiorini (3.2) 4-6, 6-3, 7-1 e ritiro.
1° turno tabellone finale: Giulia Gualdi (2.8)-Valentina Giulianini (3.2) 7-6 (4), 6-3, Gioia Bassi (3.1)-Alessia Ercolino (2.8) 6-2, 7-6 (9), Viola Amati (2.7)-Angie Bentini (2.7) 6-2, 6-2, Matilde Morri (2.7)-Bianca Cecchini (3.1) 6-4, 7-6 (2).
Notevole la partecipazione al doppio maschile.
Tabellone finale, 1° turno: Bardi-Nucera b. Folli-Liverani 7-6 (4), 5-7, 10-8, Matteo e Lorenzo Monti b. Celli-Ancarani 6-3, 6-4, De Giovanni-Casadio b. Ramponi-Duranti 6-4, 6-2.
2° turno: Mandrioli-Bordini b. Manduchi-Muratori 6-2, 7-6, (3), Giangrandi-Ercolani b. Servadei-Cicinelli 6-2, 6-2, Falconi-De Checchi b. Zanuccoli-Valli 7-6 (2), 6-4, Coppini-Cortesi b. Alex e Mattia Vincenzi 6-4, 6-2, Baldini-Dragoni b. Davide e Giorgio Ruggeri 6-1, 7-5, Millari-Righi b. Ercolani-Manco 7-6, 6-3, Strocchi-Mami (n.8) b. Pambianco-Maccaferri 6-1, 6-0, Millari-Righi b. Ercolani-Manco 7-6, 6-3, Benedetti-Orlando (n.6) b. Ravera-Borghetti n.d., Butti-Pesaresi b. Bezzi-Nanni 6-4, 3-6, 10-6.
Il torneo è diretto dal giudice di gara Daniele Mingozzi, direttore di gara Andrea Rocchi e terrà banco fino alle finali del 16 agosto.
RIMINI. Avanza il torneo nazionale di 4° categoria femminile organizzato dal Tc Torre Pedrera, il memorial “Mauro Bilancioni” che terrà banco fino al 12 agosto. Ottavi per Priscilla Rossi e Beatrice Sanna.
2° turno: Daniela Bresciani (4.6)-Letizia Cavalli (4.4) 6-1, 6-0, Giorgia Mecedes Parente (4.4)-Chiara Grieci (4.3) 6-1, 6-0, Anna Zerbinati (4.4)-Rita Sacchetti (4.3) 6-4, 4-1 e ritiro, Alessia Arcangeli (4.3)-Nicole Aloisi (4.3) 6-2, 6-3, Giulia Dell’Aquila (4.3)-Amelia Cavicchio (4.3) 5-4 e ritiro.
3° turno: Priscilla Rossi (4.2)-Sophia Tombaccini (4.5) 6-3, 6-2, Beatrice Sanna (4.3)-Andreea Elena Moldovan (4.2) 6-0, 6-3,
Il giudice di gara è Maria Cristina Maso, direttrice di gara Chiara Mendo.