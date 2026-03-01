Tennis, concluso il festival del doppio al Carpena

Sabato e domenica il Villa Carpena ha ospitato una grande rassegna di doppio giovanile, l’Emilia Romagna Double Tour con la formula Rodeo. Nell’Under 10 maschile successo della coppia formata da Andrea Dal Pozzo e Pietro De Cesare in finale su Federico Campana e Pietro Morganti 4-1, 4-2. Semifinali: Dal Pozzo-De Cesare b. Oligeri-Zammarchi 1-4, 5-4, 7-5, Campana-Morganti b. Eviani-Alesio 5-4, 4-1. Nell’Under 10 femminile successo di Matilde Rava-Vittoria Korneva in finale su Virginia Norcio-Gioia Scoglio per 4-0, 4-1.

Nell’Under 12 femminile si è imposta la coppia formata da Noemi Gallina e Beatrice Benvenuti che in finale ha sconfitto 4-0, 4-0 Carlotta Cova-Giovanna Gaudenzi. Nel maschile si sono imposti Gianmaria Della Rosa e Tommaso Migliorini, i due si sono imposti in finale su Tommaso Cavassi-Enea Corazza 4-2, 4-0. Semifinali: Gianmaria Della Rosa-Tommaso Migliorini (n.1) b. Stefano Scotto Di Gregorio-Denny Bentini (n.5) 4-1, 4-2, Tommaso Cavassi-Enea Corazza (n.2) b. Alex Sciutti-Davide Bonazza (n.3) 5-4, 3-5, 7-5.

Nell’Under 14 femminile successo della coppia formata da Anita Amadio-Ioana Bala che in finale ha battuto 4-1, 4-2 Emma Veronesi-Viola Accorsi. Nell’Under 14 maschile successo del tandem formato da Mattia Vincenzi e Leonardo Satta che in finale hanno superato Tommaso Monti-Tommaso Pilati 4-1, 4-1. Semifinali: Tommaso Monti-Tommaso Pilati (n.1) b. Nicolò Maldini-Leonardo Cenciarini (n.5) 4-1, 3-5, 7-5, Mattia Vincenzi-Leonardo Satta (n.2) b. Matteo Grotti-Federico Bettinelli (n.3) 4-0, 2-4, 7-0.