Conclusa la prima fase a gironi del campionato regionale indoor a squadre giovanile riservato al settore femminile, il trofeo “Rossella Biagi”. Il terzo girone promuove Tc Faenza B, Ct Casalboni e Ct Cerri. Nella 3° giornata Ct Casalboni-Ct Cerri: Elisabetta Pastore-Anna Gennari 6-2, 6-0, Anna Baiocchi-Giulia Magnani 6-1, 6-4, Gennari-Scrocchi b. Baiocchi-Cavalli 7-6, 6-3. Tc Faenza B-Villa Carpena A 2-1: Sofia Bianchi-Giorgia Rombi 2-6, 6-2, 10-6, Lucia Tarlazzi-Bianca Rasi 6-3, 6-0, Tarlazzi-Rombi b. Bianchi-Guerrini 6-1, 6-3. Classifica: Tc Faenza B 9, Ct Casalboni 6, Ct Cerri 3, Villa Carpena A 0.

Nel 4° girone passano Tc Faenza C e Villa Carpena B. Tennis Villa Carpena B-Tc Faenza C 0-3: Carlotta Cova-Vittoria Ragazzini 6-3, 6-3, Amelia Dal Pane-Chiara Gramellini 6-3, 6-1, Cova-Dal Pane b. Dalmonte-Boschi 6-1, 6-1. Ct Zavaglia B-Ct Rimini 2-1: Iole Calcagno-Dalia Pretolani 6-1, 7-5, Emma Guerrini-Viola Montesi 6-1, 5-7, 10-6, Babini-Guerrini b. Vernocchi-Casadei 6-1, 6-2. Classifica: Tc Faenza C 9, Villa Carpena B, Ct Rimini e Ct Zavaglia B 3.

Nel 6° girone il Ct Zavaglia A ha vinto 2-1 sui campi del Ct Cesenatico: Anna Foschini-Alice Balducci 6-2, 7-5, Alessia Barducci-Mia Zanzi 6-4, 5-7, 11-9, Foschini-Zanzi b. Balducci-Barducci 6-4, 6-4. Promosse le tre squadre del girone, classifica finale: Ct Zavaglia A 6, Tc Faenza A 3, Ct Cesenatico 0.

Domenica il 1° turno del tabellone finale (dalle 15): Ct Correggio-Tc Faenza C, Club La Meridiana-Villa Carpena B. Partono dal 2° turno Ct Zavaglia A, Ct Cerri, Tc Faenza B, Ct Cesenatico, Tc Faenza A e Ct Casalboni.