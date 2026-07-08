Tennis, colpo grosso di Bondioli a Trieste

Splendida vittoria in rimonta per Federico Bondioli all’esordio nel main-draw del Challenger Atp 75 di Trieste. Il ravennate ha battuto per 3-6, 6-3, 7-5 l’austriaco Joel Schwarzler (n.4) rimontando da 1-3 al terzo. Negli ottavi contro il ceko Maxim Mrva.

Alessandra Mazzola esce all’esordio nel torneo Itf Women’s Tour tedesco di Aschaffenburg. La riccionese è stata battuta 1-6, 6-3, 6-3 dalla tedesca Jule Niemeier. Torna in campo oggi Lucia Bronzetti contro l’ucraina Anastasiia Sobolieva.

Marcello Serafini esce subito di scena nel tabellone principale del torneo Itf Men’s Future polacco di Lodz battuto 7-5, 6-1 da Leonardo Rossi.

Michele Mecarelli e Filippo Mazzola, entrambi allievi della Galimberti Academy, partono alla grande nel tabellone principale del torneo Itf Men’s Future di Bucarest. Mazzola ha sconfitto il n.3 del seeding, il rumeno Radu David Turcanu 6-1, 6-7 (1), 6-4, mentre Mecarelli si è preso il lusso di battere il n.2, l’ucraino Oleksandr Ovcharenko 4-6, 6-4, 6-4.

Daniel Bagnolini esce all’esordio nel tabellone principale del torneo Itf Men’s Future tunisino di Monastir: per il cervese sconfitta per 6-1, 7-5 contro lo svizzero Timofey Stepanov.

Matteo Rosti si ferma al 3° turno nel tabellone principale del torneo Tennis Europe Under 14 sloveno di Koper battuto 6-3, 7-5 dall’ungherese Zoltan Rekedt Nagy.