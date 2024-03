Tennis, colpaccio a Cervia: la Polisportiva 2000 diventa... 15.000

Il grande tennis internazionale torna a Cervia. L’occasione per vedere in campo i professionisti della racchetta è rappresentata dal torneo Itf Men’s Future che la Polisportiva 2000 Cervia organizzerà dal 19 al 26 maggio sui campi in terra del club di via Maccanetto. Per il momento il montepremi è di 15.000 dollari, ma è probabile che già dalla prossima settimana il prize-money lieviterà a quota 25.000 dollari.

Sarà la prima edizione del trofeo “Città di Cervia”, la città così rivede il grande tennis dopo il match di Coppa Davis Italia-Nuova Zelanda del 1982 e il Challenger Atp ospitati dal Ct Cervia e il torneo Itf Senior Tour che ogni anno ottiene successo al Mare e Pineta.

Il presidente Maurizio Tappi annuncia l’evento con orgoglio. «Abbiamo sicuramente il 15.000 dollari, ma siamo pronti ad accettare come organizzazione anche il 25.000. Per la Polisportiva 2000 Cervia sarebbe una novità assoluta, per il nostro Circolo organizzare una manifestazione del genere è una novità assoluta, ma non certo un punto d’arrivo, ci prefissiamo altri obiettivi ancora più ambiziosi, non vorremmo fermarci qui».

Il torneo internazionale sarà la punta dell’iceberg di un’attività organizzativa che comprende anche il Torneo del Turista, l’evento più conosciuto, il torneo giovanile nazionale di fine giugno e il torneo Veterani. «L’idea di giocare un torneo internazionale - sottolinea il maestro Enzo Bonaldo, direttore tecnico del Circolo - permette ai giocatori importanti della nostra zona di mettersi in luce ottimizzando le spese. Poi un torneo del genere attira il pubblico degli appassionati locali, soprattutto giovani, vorremmo incentivare quelli che non diventeranno mai giocatori importanti, ma che hanno una grande passione, per loro sarà uno stimolo».

Intanto il Circolo sta portando avanti importanti progetti strutturali, pronti due nuovi campi in sintetico) che saranno inaugurati a breve. «Per noi è un ulteriore fiore all’occhiello, è stata rinnovata la struttura fissa - dice Tappi - sono stati fatti campi nuovi e i lavori di coibentazione e controsoffittatura in collaborazione con l’amministrazione comunale».

Sul fronte tecnico il maestro Enzo Bonaldo spiega. «C’è stato il rinnovamento dello staff, l’istruttore di 1° grado Kamal Dahri è il nuovo responsabile della scuola tennis, è stato inserito l’istruttore di 2° grado Federico Ronconi, c’è il tecnico nazionale Michele Montalbini. Abbiamo 75 ragazzi oltre a tre-quattro agonisti». a.g.