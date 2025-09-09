Tennis, Cola e Torri avanti al Paradiso

Entra nel vivo sui campi del Centro Paradiso di Cesenatico nel torneo Open maschile dotato di 1500 euro di montepremi. Si parte con il tabellone di 4°, a seguire il tabellone di 3° con teste di serie assegnate ai 3.1 Enea Castelvetro, William Di Marco, Andrea Monti, Alessandro Pesaresi e Leonardo Baldoni, a seguire i 3.2 Federico Attanasio e Leonardo Bartoletti. Tabellone finale guidato dal 2.5 Mattia Bandini e dai 2.6 Federico Baldinini, Luca Bartoli e Nicholas Scala. Tabellone di 4°, turno di qualificazione: Mattia Graffiedi (4.1, n.1)-Alberto Foschi (4.4) 6-1, 6-3, Davide Fagioli (4.1, n.2)-Iacopo Mariani (4.1) 6-4, 5-7, 10-4. Tabellone di 3°, 2° turno: Marcos Miguel Felice (3.3)-Filippo Caminati (3.3) 6-0, 6-0, Andrea Borghetti (3.3)-Tommaso Zanzini (3.3) 6-2, 6-3, Alessandro Laganà (3.4)-Riccardo Fusconi (3.4) 6-1, 6-3, Francesco Mazzotti (3.4)-Federico Pizzinelli (3.4) 7-5, 6-4. Quarto turno: Marco Cola (3.3)-Andrea Pacchioni (3.5) 6-1, 4-6, 10-6, Andrea Torri (3.4)-Jacopo Andruccioli (3.3) 3-6, 6-4, 10-8.