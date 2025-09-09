Tennis, Cola e Torri avanti al Paradiso

Tennis
  • 09 settembre 2025
Mattia Bandini
Mattia Bandini

Entra nel vivo sui campi del Centro Paradiso di Cesenatico nel torneo Open maschile dotato di 1500 euro di montepremi. Si parte con il tabellone di 4°, a seguire il tabellone di 3° con teste di serie assegnate ai 3.1 Enea Castelvetro, William Di Marco, Andrea Monti, Alessandro Pesaresi e Leonardo Baldoni, a seguire i 3.2 Federico Attanasio e Leonardo Bartoletti. Tabellone finale guidato dal 2.5 Mattia Bandini e dai 2.6 Federico Baldinini, Luca Bartoli e Nicholas Scala. Tabellone di 4°, turno di qualificazione: Mattia Graffiedi (4.1, n.1)-Alberto Foschi (4.4) 6-1, 6-3, Davide Fagioli (4.1, n.2)-Iacopo Mariani (4.1) 6-4, 5-7, 10-4. Tabellone di 3°, 2° turno: Marcos Miguel Felice (3.3)-Filippo Caminati (3.3) 6-0, 6-0, Andrea Borghetti (3.3)-Tommaso Zanzini (3.3) 6-2, 6-3, Alessandro Laganà (3.4)-Riccardo Fusconi (3.4) 6-1, 6-3, Francesco Mazzotti (3.4)-Federico Pizzinelli (3.4) 7-5, 6-4. Quarto turno: Marco Cola (3.3)-Andrea Pacchioni (3.5) 6-1, 4-6, 10-6, Andrea Torri (3.4)-Jacopo Andruccioli (3.3) 3-6, 6-4, 10-8.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui