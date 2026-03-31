Tennis, Cola agli ottavi al Paradiso

Prosegue il torneo di 3° categoria, maschile e femminile al Centro Paradiso di Cesenatico. Conquistano il 5° turno Maxim Sergeevich Uslamin, Alessandro Monti, Pietro Matteini e Lorenzo Di Perna, il primo che conquista gli ottavi è Marco Cola. Tabellone finale, 4° turno: Lucio Argentieri (3.2)-Renzo Faedi (3.4) 6-3, 7-5, Maxim Sergeevich Uslamin (3.2)-Simone Sanzani (3.3) 6-3, 4-6, 10-6, Alessandro Monti (3.3)-Emanuele Celli (3.3) 6-3, 4-6, 10-1, Pietro Matteini (3.3)-Alessandro Casanova (3.2) 6-1, 6-2, Riccardo Delle Site (3.3)-Daniele Berti (3.3) 6-4, 7-5, Davide Casadio (3.2)-Francesco Bagli (3.4) 6-1, 6-0, Filippo Marcaccini (3.3)-Mario Borghi (3.4) 6-0, 6-3, Lorenzo Di Perna (3.2)-Alessandro Cortesi (3.3) 6-4, 6-0. Quinto turno: Marco Cola (3.2)-Luca Prati (3.3) 6-3, 6-3.

Nel torneo femminile si parte con il tabellone di 4°, turno di qualificazione: Ludovica Fiorini (4.1, n.2)-Letizia Crociati (4.2) 6-3, 6-4.