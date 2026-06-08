Tennis, Coffari vince l’Over 55 di Pinarella

I Veterani al rush finale nel torneo nazionale Over 45-55-65 e 70 maschile organizzato dal Ten Sport Center. Nell’Over 45 finale per Stavros Papageorgiou (Tc Imola) e Filippo Maestri (Ct Cicconetti). Semifinali: Stavros Papageorgiou (3.3, n.2)-Andrea Covezzi (3.4, n.3) 6-1, 2-0 e ritiro, Filippo Maestri (3.3, n.1)-Simone Di Cino (3.5) 7-6, 6-2.

Nell’Over 55 successo di Davide Coffari. Il portacolori della Polisportiva 2000 Cervia ha battuto in finale per 2-6, 6-4, 6-1 Ivan Gardini (Tc Comune di Ravenna). Semifinali: Ivan Gardini (3.4)-Daniele Berti (3.3, n.3) 3-6, 7-5, 12-10, Davide Coffari (3.4)-Davide Quinto Cattoni (3.4) 6-1, 6-7, 10-4.

Nell’Over 65 vittoria di Mauro Bigiani (Sport Club Ozzano) in finale su Massimo Guermandi (Ct Castanaso) per 6-7, 6-1, 6-4. Semifinali: Massimo Guermandi (3.5, n.1)-Carles Tugnoli (4.1, n.4) 7-6, 4-3 e ritiro, Mauro Bigiani (4.1, n.3)-Mauro Tedeschi (4.1, n.2) 6-1, 6-2.

Nell’Over 70 successo di Luigi Angelo Bertaccini (Sport Social Club) che in finale ha sconfitto Franco Torreggiani (Sport Social Club). Semifinali: Franco Torreggiani (4.1, n.1)-Claudio Fogli (4.3, n.4) 6-2, 7-5, Luigi Angelo Bertaccini (4.3, n.2)-Roberto Gallerani (4.3, n.3) 2-6, 6-3, 10-4.