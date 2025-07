Tennis, Coffari, Masi, Amdio nei quarti a Rimini

Va in scena al Ct Rimini il torneo Over 45-55-65 e Lady 40. Nell’Over 45 si parte con il tabellone intermedio, turno di qualificazione: Marco Corbelli (4.1, n.1)-Alessandro Falzoni (4.2) 6-2, 6-0, Marco Bernardini (4.1, n.2)-Nicola Manuzzi (4.2) 7-5, 6-2. Over 55, primo turno tabellone finale: Gianluca Pagliuca (3.5)-Andrea Milano (4.2) 2-6, 6-2, 10-6, Fabrizio Rubbi (3.5)-Fulvio Fracassi (4.2) 6-3, 6-2, Massimiliano Marzagalli (4.1)-Carlo Alberto Gualandri (3.5) 6-2, 6-2. Ottavi: Davide Coffari (3.4)-Mirko Giardi (3.5) 5-7, 6-2, 11-9. Over 65, quarti: Marino Masi (4.1)-Manlio Guerra (4.6) 6-3, 6-2, Adriano Amadio (4.1)-Cesare Cavagnino (4.4) 7-5, 6-0. Lady 40 ottavi: Manuela Benedettini (3.4)-Clelia Risi (3.5) 3-6, 6-2, 10-6, Alice Belli (3.5)-Francesca Antognetti (3.4) 6-2, 6-3, Daniela Morigi (3.4)-Margaret Tonelli (3.5) 6-2, 2-6, 10-7.