Tennis: Coffari, Bruni e Santi avanti tutta nell’Open del “Circolino”

CESENATICO. Macina risultati il torneo nazionale Open, maschile e femminile, organizzato dal Tennis Club Parckin di Cesenatico. Si tratta della terza edizione del torneo Open “Circolino” dotato di un montepremi complessivo di 1000 euro, in programma fino al 24 maggio.
Nel tabellone di 3° maschile approdano al 3° turno Davide Coffari e Leonardo Bruni, molto bene Elia Santi.
Tabellone di 4°, turno di qualificazione: Lorenzo Vicari (4.1, n.6)-Alessandro Venturini (4.2) 6-1, 6-2, Andrea Samorì (4.1, n.7)-Elia Farneti (4.5) 6-2, 7-5.
Tabellone di 3°, 1° turno: Andrea Muratori (4.3)-Claudio Ferracuti (3.5) 6-2, 4-2 e ritiro, Alberto Fazziani (4.2)-Iacopo Mariani (3.5) 6-4, 6-0, Nicola Ravera (3.4)-Andrea Ancarani (3.4) 6-7, 7-6, 11-9, Matteo Borghetti (4.1)-Paolo Gori (3.5) 6-2, 6-0, Francesco Bagli (3.4)-Andrea Borghetti (3.4) 6-1, 6-1, Federico Suzzi (3.5)-Michele Riciputi (4.3) 6-1, 6-4, Elia Sabatini (3.4)-Mario Borghi (3.4) 4-6, 6-2, 10-1, Marco Borghetti (3.5)-Giovanni Maria Monti (4.1) 6-3, 4-1 e ritiro, Elia Santi (3.5)-Simone Fantini (4.2) 6-1, 6-3, Francesco Mazza (3.5)-Thomas Guidi Zoffoli (4.1) 6-2, 6-2.
2° turno: Davide Coffari (3.4)-Simone Di Cino (3.5) 7-5, 6-3, Leonardo Bruni (3.2)-Andrea Severi (3.2) 6-1, 3-6, 10-6.
Nel femminile si qualificano Angelica Bonetti, Anastasia Lugaresi ed Agata Bravin.
2° turno: Flora Zanzi (3.4)-Anita Vernice (3.5) 6-4, 6-2. Turno di qualificazione: Angelica Bonetti (3.1, n.1)-Cecilia Rondinelli (3.3) 6-4, 6-4, Anastasia Lugaresi (3.1, n.3)-Alida Romagnoli (3.2) 4-6, 7-5, 10-6, Agata Bravin (3.1, n.2)-Giulia D’Altri (3.2) 3-6, 6-1, 11-9.
Il giudice di gara è Alessandro Terranova, direttrice di gara Rossella Marcadini.