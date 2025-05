Tennis Club Viserba campione regionale Ladies 40

Dai campionati italiani a squadre arriva una bella notizia per il Tennis Club Viserba. La squadra femminile ha vinto il titolo regionale nel campionato Ladies 40, qualificandosi così per il tabellone nazionale. Le riminesi hanno battuto domenica in casa per 2-1 il Tc Borgotrebbia (Piacenza). Un successo che porta le firme delle giocatrici in rosa, seguite per l’occasione dal maestro Marco Mazza: Manuela Benedettini, Alice Belli, Sara Zaccaria e Jessica Barbieri. In precedenza il Tc Viserba si era imposto per 2-0 sul Circolo Tennis Tricolore di Reggio Emilia. Presenti anche il presidente Fabio De Santis. E ora la fase nazionale. Si avvia intanto alla conclusione il primo tabellone nel torneo nazionale di 3° categoria maschile organizzato dal Tennis Club Viserba. Si tratta del classico memorial “Sandrino Boschetti”, nel ricordo di un grande amico del tennis locale e riminese, che terrà banco fino al 14 maggio. A segno nel main-draw Filippo Macrelli (Ct Casalboni Santarcangelo), Elia Michelangelo Cicognani (Ten Sport Center), Guido Giugliano (Misano Sporting Club) e Francesco Paolini (Tc Viserba), già al 3° turno Jacopo Andruccioli (Tc Viserba).

Tabellone principale, 1° turno: Matteo Casadei (3.5)-Francesco Bagli (3.5) 7-6, 6-1, Filippo Marcaccini (3.5)-Villiam Ricci (3.5) 7-6, 6-3, Filippo Macrelli (3.5)-Adriano Amadio (4.1) 6-2, 6-0, Elia Michelangelo Cicognani (3.5)-Roberto Rinaldi (4.1) 3-6, 6-3, 10-8, Guido Giugliano (3.5)-Marco Bernardini (4.1) 6-2, 7-5, Francesco Paolini (3.5)-Alessandro Gostoli (4.1) 6-3, 7-6.

2° turno: Jacopo Andruccioli (3.3)-Mirko Giardi (3.5) 6-1, 6-3.