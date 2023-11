Tennis Club Faenza e Tennis Club Viserba A in semifinale nel torneo regionale femminile a squadre “Rossella Biagi”, riservato al settore giovanile. Nei quarti il Tennis Club Faenza ha battuto 2-1 il Tennis Club Viserba B: Angie Bentini-Nicole Di Marco 6-3, 6-0, Miriam Samorì-Shaylee Cieri 6-3, 5-7, 10-7, Molinari-Di Marco b. Vanni-Bentini 6-4, 4-6, 10-6. In semifinale anche il Tennis Club Viserba A che si è imposto per 2-0 sul Ct Argenta: Maria Bianca Bovara-Chiara Massari 6-1, 6-0, Viola Amati-Gaia Farolfi 6-2, 6-2. Domenica (dalle 15) le semifinali: Club La Meridiana-Tc Faenza e Pro Parma-Tc Viserba A.