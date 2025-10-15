Tennis, Claudia Montanari avanti a Coriano

Avanza il torneo di 4° categoria femminile organizzato dal Tc Coriano, il classico Torneo d’Autunno. Si qualificano per il tabellone finale Patrizia Pritelli, Michelle Gabellini ed Elisa Cortiglioni, nel tabellone conclusivo subito a segno Claudia Montanari. Turno di qualificazione: Patrizia Pritelli (4.4, n.1)-Marcella Aluigi (4.6) 6-2, 6-3, Michelle Gabellini (4.4, n.3)-Sara Viviani (4.5) 6-2, 6-2, Valentina Di Nella (4.6)-Valentina Baldi (4.4, n.2) 6-0, 3-0 e ritiro, Elisa Cortiglioni (4.5, n.4)-Federica Galeone (4.5) 6-3, 6-2. Primo turno tabellone finale: Claudia Montanari (4.3)-Valentina Di Nella (4.6) 6-4, 6-1.