Tennis, Clara Sansoni in semifinale a Santarcangelo

Clara Sansoni in semifinale nel torneo nazionale Open femminile organizzato dal Circolo Tennis Casalboni di Santarcangelo. Vanno in scena i match del main-draw che vede nel ruolo di teste di serie nell’ordine Silvia Alletti (2.6) ed Evelyn Amati (2.7). Brillante esordio di Vittoria Muratori (Tc Riccione), la forlivese Clara Sansoni (Tc Faenza) è in semifinale dopo il successo per 6-4, 6-0 su Evelyn Amati (2.7, n.2).

1° turno tabellone finale: Vittoria Muratori (2.8)-Marta Cattaneo (2.8) 6-3, 6-2, Clara Sansoni (2.8)-Emma Tarducci (4.1) 6-1, 6-1, Shalom Salvi (2.7)-Camilla Fabbri (2.7) 6-0, 6-2, Alice Rossi (2.8)-Emanuela D’Alba (3.1) 4-1 e ritiro.

Il giudice di gara è Massimo Carli, direttore di gara Marcello Lotti.