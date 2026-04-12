Tennis: Clara Sansoni, Emma Lanzoni e Sandy Mamini avanti tutta alla Prequalificazione Bnl del Villa Carpena

FORLI’. Macina risultati sui campi del Tennis Villa Carpena il torneo nazionale femminile, singolare e doppio, valido come prequalificazione agli Internazionali Bnl d’Italia, dotato di un montepremi di 10.000 dollari, una rassegna di notevole spessore tecnico che terrà banco fino al 18 aprile.

Nel turno finale di qualificazione del secondo tabellone doppietta del Tc Faenza che porta nel main-draw Clara Sansoni ed Emma Lanzoni, avanza anche Sandy Mamini (San Marino Tennis Club).

Secondo tabellone, turno di qualificazione: Carlotta Bassotti (2.6, n.1)-Giulia Giorgi (2.7) 6-4, 6-3, Francesca Terzi (2.6, n.16)-Emma Pennè (2.6) 6-4, 6-3, Gloria De Santis (2.6, n.9)-Sofia Cadar (2.6) 6-4, 6-2, Clara Sansoni (2.6, n.4)-Eleonora Mauro (2.7) 6-1, 6-4, Sandy Mamini (2.6)-Maria Bianca Bovara (2.7) 1-6, 6-3, 6-2, Emma Sereni (2.6)-Gaia Arada (2.7) 6-4, 6-2, Bianca Baroglio (2.6)-Sofia Regina (2.6, n.11) 5-7, 6-4, 6-0, Victoria Zenato (2.6, n.6)-Alice Rossi (2.8) 6-1, 6-2, Matilde Cinci (2.6)-Eliza Andra Deaconu (2.7) 6-3, 6-3, Carolina De Poli (2.6, n.3)-Alessandra Grotti (2.7) 6-1, 6-1, Francesca Galli (2.6)-Angelica Cavasin (2.7) 6-7 (4), 7-5, 6-3, Anita Sassoli (2.8)-Nicole Benedetti (2.6, n.7) 6-2, 4-6, 7-5, Claudia Giovine (2.6)-Lavinia Guerresco (2.7) 6-2, 6-3, Emma Lanzoni (2.6, n.2)-Viola Amati (2.7) 6-4, 6-4.

Si qualificano per il tabellone finale, per il forfait delle loro avversarie, Maria Vittoria Ranieri e Gioia Angeli.

Nel tabellone finale il seeding è guidato nell’ordine dalla 2.2 Chiara Fornasieri, dalla 2.3 Carolina Gasparini e dalle 2.4 Gaia Squarcialupi, Margherita Serena Paris, Giulia Tozzola, Ida Pina Galatea Ferro, Elena Bocchi, Agnese Gentili, Anna Nerelli, Alessandra Anghel, Valeria Muratori, Gaia Mais, Azzurra Cremonini e Carolina Di Benedetto.

Nel tabellone di doppio sono 29 le coppie in campo, con queste teste di serie, nell’ordine Fornasieri-Modesti, Delai-Arcidiacono, Mais-Ferro Galatea, Paris-Fiorani, Marietti-Squarcialupi, Aber-Muratori, Scurtu-Cremonini e Nerelli-Batti.

Al via anche il tabellone di chiusura di 3° con la 3.3 Anita Amadio n.1 e la 3.4 Bianca Ferlicca n.2 e il doppio con Amadio-Zavaglia n.1 e Rosi-Boni n.2. 1° turno: Antonia Iezzi (4.2)-Chiara Sbrighi (4.2) 6-3, 0-6, 10-7. 2° turno: Elena Peterlini (4.1)-Elisabetta Dallari (4.1) 6-4, 6-3.

Doppio, quarti: Rosi-Boni (n.2) b. Laghi-Ravaglia 6-3, 7-5.

Il giudice di gara è Alessandro Provasi, direttore di gara Alberto Casadei.