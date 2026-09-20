Tennis, Clara Marzocchi al terzo turno al Paradiso

Avanza il torneo Open femminile organizzato dal Centro Paradiso di Cesenatico. Turno di qualificazione: Federica Matteucci (3.1, n.6)-Jana Savolt (3.3) 6-1, 6-3, Marta Bertozzi (3.1, n.2)-Martina Orsini (3.3) 6-2, 6-3, Angelica Bonetti (3.1, n.3)-Daniela Morigi (3.3) 6-1, 5-7, 10-1, Agata Bravin (3.1, n.4)-Giulia D’Altri (3.2) 6-4, 6-4, Anastasia Lugaresi (3.1, n.5)-Lucrezia Vanni (3.2) 7-6 (2), 7-5.
Tabellone finale, 1° turno: Ginevra Baldazzi (2.8)-Carlotta Mercolini (3.1) 6-1, 6-1. Secondo turno: Clara Marzocchi (2.8)-Aurora Baldassarri (3.1) 6-3, 6-1.