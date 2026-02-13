Tennis, Circolo Casalboni Santarcangelo, un nome, una garanzia: “Ma se ci fossero più campi...”

Il Circolo Tennis Casalboni di Santarcangelo sta vivendo in pieno il grande momento del tennis azzurro. Numeri da sold out, liste di attesa per i corsi, campi ormai insufficienti, tecnici al limite anche se sono cinque e tutti super professionali e appassionati. Perché ora la richiesta di tennis è enorme e si fatica a sostenere la domanda.

Il vantaggio di giocare a Santarcangelo è quello di scendere in campo in strutture nuove, con un team tecnico giovane, appassionato e molto preparato. Gli ingredienti giusti per dedicarsi in pieno al tennis sui campi clementini. Il maestro Diego Pellegrini è il responsabile tecnico. «Abbiamo sempre numeri molto alti, 150 ragazzi alla scuola tennis, un centinaio di giovani e giovanissimi che si sono avvicinati da poco e 50 tra agonisti e pre-agonisti, direi che da un po’ di anni viaggiamo bene su queste cifre».

Aggiunge la maestra Elisa Gugnali. «Purtroppo abbiamo bambini in lista d’attesa, mancano i campi, altrimenti ne avremmo di più».

Va ricordato che il Ct Casalboni contare su cinque campi, quattro in terra e uno in erba sintetica. «In realtà - dice Pellegrini - mancano i campi ma ormai sono pochi anche i maestri per seguire tutta l’attività agonistica e pre-agonistica che è stata organizzata».