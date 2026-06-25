Tennis, Cicognani si qualifica al Cicconetti

Avanza sui campi del Ct Cicconetti di Rimini il Memorial “Arnaldo Cicconetti”, il torneo di 3° categoria maschile. Secondo tabellone, terzo turno: Nicolò Pivi (Nc)-Corrado Fantini (4.4) 6-3, 6-1, Fulvio Fracassi (4.3)-Davide Bucci (4.4) 6-1, 6-3, Michele Massari (4.3)-Dante Bevilacqua (4.4) 6-3, 6-3, Danilo Panciocco (Nc)-Lucio Longoni (4.3) 3-6, 6-1, 10-6, Marco Tenti (Nc)-Francesco Visino (4.4) 6-0, 6-3. Quarto turno: Thomas Saltarelli (Nc)-Marco Fuschillo (4.3) 5-7, 7-5, 10-7, Andrea Mandolesi (4.3)-Giacomo Mainardi (4.3) 6-1, 6-2, Carlo Conti (4.2)-Alessandro Guzinschi (4.3) 7-5, 6-1, Loris Semprini (4.3)-Fabio Montebelli (4.2) 6-1, 6-3, Roberto Meco (4.3)-Lorenzo Moretti (4.2) 6-1, 6-0, Manuel Mussoni (4.3)-Davide Pierini (4.2) 7-5, 6-2. Turno di qualificazione: Simone Cicognani (4.2)-Claudio Sanchioni (4.1, n.13) 6-1, 5-7, 10-1.