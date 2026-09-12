Tennis, Cicognani in finale a Faenza

Al rush finale il torneo di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Tc Faenza. Nel maschile il primo finalista è Ugo Cicognani (Tc Faenza) che ha battuto Achille Mari 6-3, 6-2, semifinali per Luca Conti (Nc), che ha beneficiato del forfait del n.1, il 3.1 Nicolò Grandi, e Riccardo Porisini che ha piegato Mattia Assirelli (4.3) 6-1, 6-1.

Nel femminile in semifinale Gioia Bassi, Aurora Baldassarri, Lucrezia Vanni e Silvia Tartari. Quarti: Aurora Baldassarri (3.1, n.1)-Caterina Cova (3.3) 7-6, 3-6, 11-9, Lucrezia Vanni (3.2, n.4)-Giulia D’Altri (3.2) 6-1, 6-3, Silvia Tartari (3.1, n.3)-Sofia Muccinelli (3.4) 6-3, 7-5, Gioia Bassi (3.1, n.2)-Miriam Samorì (3.3) 6-0, 6-0.