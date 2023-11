Tennis, Cicinelli vince il torneo di Russi

Riccardo Cicinelli si è aggiudicato, senza lasciare per strada alcun set, il torneo Rodeo weekend di terza categoria maschile organizzato dal Russi Sporting Club sabato e domenica scorsi. Sono stati 29 i giocatori che si sono dati appuntamento sui campi di Largo Bersaglieri: la prima giornata è stata dedicata alla sezione di 4ª categoria, che al termine di un’intensa successione di sfide ha visto Riccardo Alberti, Edoardo Belletti e Daniele Mazzotti promossi al tabellone dei 3ª categoria, che ha poi tenuto banco domenica. Il 3.1 portacolori del Club organizzatore, accreditato della terza testa di serie dal giudice arbitro Paride Gordini (assistito da Andrea Melandri), nei quarti ha liquidato con un doppio “bagel” il bolognese Alex Gencarelli (4-0, 4-0), poi in semifinale ha stoppato per 5-3, 4-2 il cammino di Marco Giovagnoli (Ct Zavaglia Ravenna), capace nel turno precedente di eliminare Enea Vinetti (3.1, Ten Sport Center Pinarella), n.2 del seeding. Nel match-clou Cicinelli, dimostrando una volta di più notevole solidità e tenuta atletica, ha regolato 4-1, 4-2 il pari classifica 3.1 Tommaso Servadei (Tennis Club Faenza), primo favorito del tabellone, che a sua volta nel penultimo atto aveva fermato con il punteggio di 2-4, 5-4. 7-1 la bella corsa di Beniamino Savini (Ct Cesena), altro giovane protagonista del torneo. A premiare i due finalisti è stato Marco Foschini, uno dei responsabili della società sportiva che da quattro anni gestisce gli impianti comunali (tennis, padel e calcetto). L’impegno organizzativo del Russi Sporting Club prosegue. Sabato 2 e domenica 3 dicembre è infatti in calendario un torneo Rodeo weekend femminile Open, quindi da venerdì 8 a domenica 10 dicembre spazio di nuovo ai giovani con un torneo Rodeo weekend per la categoria Under 14 maschile e femminile.