Tennis, Cicinelli trionfa a Russi

Riccardo Cicinelli trionfa sui campi di casa. Il portacolori del Russo Sporting Club ha vinto il torneo di 3° categoria organizzato dal suo Circolo, coronando anche nel match-clou uno splendido torneo. In finale Cicinelli ha battuto 1-6, 6-2, 11-9 l’altro portacolori del Russis Sporting Club, Tommaso Servadei. Quarti: Riccardo Cicinelli (3.1, n.1)-Giacomo Pirazzoli (3.3) 6-1, 6-1, Tommaso Servadei (3.1, n.2)-Alan Adiel Bardi (3.2) 6-1, 4-6, 10-7, Andrea Severi (3.2, n.4)-Achille Mari (3.2) 6-1, 6-4, Filippo Conti (3.2)-Giacomo Gordini (3.2, n.3) 6-4, 6-0. Semifinali: Cicinelli-Severi 7-5, 6-0, Servadei-Conti 6-3, 4-6, 10-2.