Tennis, Ciani resta in sella al Tc Faenza

Venerdì sera i soci del Tennis Club Faenza sono stati chiamati alle urne per le elezioni quadriennali del presidente e del consiglio direttivo. L’unico gruppo candidato al nuovo direttivo era quello espresso dal presidente uscente, l’avvocato Andrea Ciani, che è stato confermato nel consenso generale. Ciani resterà alla presidenza del Tc Faenza fino al 2029 per il suo secondo mandato. Attorno a lui lavorerà un direttivo composto da cinque consiglieri confermati (Roberta Bandini, Gian Marco Cova, Francesco Dal Borgo, Graziana Mancinella e Marcello Sportelli) e tre volti nuovi (Nicola Festa, Michelangelo Naldini e Marco Neri). Sarà quindi questo consiglio a programmare i festeggiamenti per il 2027, anno del centenario della fondazione del Club Atletico Faenza sezione Tennis.

“Tennis e padel in Italia sono al loro massimo storico – ha ricordato il presidente – L’anno scorso abbiamo toccato il record del nostro circolo, con circa 13.800 ore giocate di tennis e 2.800 di padel, senza contare le lezioni della Scuola Addestramento Tennis e della nostra sezione Agonistica. Basta fare il confronto con il 2022, quando furono giocate 10.500 ore di tennis, per comprendere il trend di crescita”.