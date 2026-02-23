Tennis, Christian Duranti e Aurora Baldassarri vincono il Terza del Ten Sport Center

CERVIA. Da venerdì a domenica il Ten Sport Center di Pinarella ha ospitato il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Sono stati 52 i giocatori in campo complessivamente, di cui 42 a livello maschile.
Nel femminile si è imposta Aurora Baldassarri. In finale la portacolori del Ct Massa Lombarda ha battuto 4-0, 4-2 Giulia D’Altri (Ct Cesena).
Semifinali: Aurora Baldassarri (3.2, n.1)-Margherita Tesselli (3.3) 4-1, 4-0, Giulia D’Altri (3.2, n.2)-Irene Carpani (3.4) 4-1, 4-0.
Nel maschile finale tra Christian Duranti (Ct Fermignano) e Riccardo Venturini (Centro Tennis Argenta), con netta vittoria del primo per 4-2, 4-0.
Semifinali: Christian Duranti (3.1, n.9)-Andrea Tinarelli (3.1, n.5) 4-0, 4-1, Riccardo Venturini (3.1, n.6)-Riccardo Cicinelli (3.1, n.7) 4-0, 2-4, 11-9.
Il giudice di gara è stata Nicoletta Pignato.