Tennis, chiusa la prima fase a gironi del “Palmieri”

Conclusa la prima fase a gironi del trofeo regionale “Giovannino Palmieri”, il torneo a squadre maschile riservato ai giocatori con classifica massima 2.6. Nel 9° girone il Ct Casatorre batte 2-1 in casa il Ct Bologna e si qualifica per la seconda fase ad eliminazione diretta che scatta domenica (dalle 9). Nel 10° girone si qualificano Ct Cervia e Tc Faenza. Nella 3° giornata della prima fase a gironi Tc Faenza-Ct Massa 2-1: Pietro Ricci-Andrea Bosi 6-4, 6-3, Leonardo Venturi-Davide Casadio 6-0, 7-5, Servadei-Pompei b. Ossani-Zardi 6-1, 6-1. Virtus Bologna-Ct Cervia 1-2: Felix Legnani-Enea Castelvetro 3-6, 6-3, 10-7, Isaac Casalboni-Michele Mandes 3-6, 7-5, 10-1, Mazzavillani-Pambianco b. Patti-Fronticelli Baldelli 6-2, 7-5. Nell’11° girone disco verde per la seconda fase per Polisportiva 2000 Cervia, Tc Valmarecchia e Tc Ippodromo A. Così domenica scorsa: Tc Ippodromo A-Polisportiva 2000 Cervia 2-1: Alessandro Galassi-Andrea Valli 6-2, 6-2, Alessandro Rondinelli-Andrea Zanuccoli 6-2, 6-0, Briganti-Valdinoci b. Savini-Gerbino 6-4, 6-3. Nell’altro match Ct Cicconetti-Tc Valmarecchia 1-2, grazie ai successi di Edoardo Pagnoni che nel suo singolare ha battuto Massimiliano Zamagni 4-6, 6-3, 10-5, pareggia i conti Filippo Maestri che è imposto per 0-6, 6-3, 10-3 su Enea Carlotti, successo nel doppio di Bartoletti-Clementi su Pazzaglini-Lorenzi per 6-1, 6-3. Nel 12° girone passano Tc Viserba A e Ten Sport Center. Domenica il Tc Viserba A ha battuto in casa 3-0 proprio il Ten: Alessandro Canini-Diego Orlando 6-2, 6-4, Pietro Vagnini-Federico Baldinini 6-2, 6-2, Bartoli-Manfredi b. Zamagna-Vinetti 6-1, 7-5. Nell’altro match il Tc Ippodromo B ha battuto il Russi Sporting Club per 2-1: Riccardo Cicinelli-Luca Ruggeri 6-1, 6-4, Luca Gori-Giacomo Gordini 6-2, 4-6, 10-7, Balducci-Battistini b. Melandri-Pannella 6-3, 7-5. Infine nel 13° girone si qualificano Ct Cesena e Ct Rimini. Nella 3° giornata Ct Cerri-Ct Rimini 1-2: Pietro Rinaldini-Paolo Bologna 6-2, 7-5, Pietro Spezi-Lorenzo Bonori 1-6, 6-3, 10-3, Padovani-Muratori b. Calbini-Silvagni 6-1, 6-2. Ct Cesena-Tc Viserba B 3-0: Simone Piraccini-William Di Marco 6-3, 6-4, Lorenzo Bucaletti-Alessandro Cortesi 6-2, 6-1, Rondoni-Sgroi b. Marconi-Bagli 6-1, 6-2. Queste le sfide delle romagnole in programma da domenica (dalle 9) nel tabellone ad eliminazione diretta: Tc Mirandola-Ct Cervia, Polisportiva 2000 Cervia-Tc Borgotrebbia, Tc Viserba A-Sporting Carpi, Ct Rimini-Cus Ferrara, Ct Casatorre-Setpoint, Ten Sport Center-Ct Cesena, Tc Ippodromo Cesena A-Nettuno Tc Bologna, Tc Valmarecchia-Sporting Club Parma, Ct Bologna-Tc Faenza.