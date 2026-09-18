Tennis, Chiluzzi, Mini, Cavina avanti a Castelbolognese

Si gioca il secondo tabellone nel torneo di 3° categoria maschile trofeo “Città di Castelbolognese Caldotec”. Tabellone di 4° categoria, 1° turno: Gianluca Rava (4.5)-Alessandro Della Godenza (4.5) 6-3, 6-2, Alessandro Polidoro (4.6)-Marco Poggi (Nc) 6-2, 7-5, Filippo Ceroni Rinaldi (Nc)-Roberto Feroli (4.6) 6-0, 6-1. Secondo turno: Thomas Chiluzzi (Nc)-Alessio Liverani (4.5) 6-2, 1-6, 10-5, Filippo Mini (4.5)-Riccardo Pesci (Nc) 6-3, 6-1, Michele Cavina (4.5)-Massimiliano Conficconi (Nc) 6-0, 6-0.