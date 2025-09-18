Tennis, Chiarello, Bartoli e Baldinini in semifinale al Paradiso

Si è allineato alle semifinali, sui campi del Centro Paradiso di Cesenatico, il torneo Open maschile. Protagonisti della fase finale sono Marco Chiarello (Forum Forlì), Marco Bonelli (Ct Alba Adriatica), Luca Bartoli (Tc Viserba) e Federico Baldinini (Ten Sport Center). Tabellone finale, terzo turno: Beniamino Savini (2.8)-Matvii Lemishko (2.7) 6-1, 6-1, Riccardo Bogdan Pastrav (2.8)-Leone Spadoni (2.8) 7-5, 4-6, 10-4, Marco Chiarello (2.8)-Pietro Vagnini (2.8) 6-0, 6-1, Nicholas Scala (2.6, n.4)-Alessandro Manco (2.8) 6-4, 6-0, Marco Bonelli (2.6)-Diego Orlando (2.8) 6-1, 6-4. Quarti: Bonelli-Scala 6-4, 6-4, Luca Bartoli (2.6, n.3)-Savini 6-4, 6-2, Federico Baldinini (2.6, n.2)-Pastrav 6-2, 6-4.