Tennis, Chiara Giorgetti trionfa al Ct Cacciari di Imola

Chiara Giorgetti trionfa nel Rodeo di 3° femminile (limitato al 2° gruppo) organizzato dal Circolo Tennis Cacciari di Imola tra sabato e domenica. La 3.2 portacolori del Tennis Club Viserba, testa di serie n.2, si è fatta largo nel torneo imolese, che ha visto ai nastri di partenza 35 giocatrici, battendo nei quarti la 3.5 Francesca Rubinato per 4-3 (2), 4.3 (2), in semifinale la 3.3 Emma Baldassari (n.3) per 4-2, 4-2 ed in finale la giovanissima promessa sammarinese Serena Pellandra, 3.3 del San Marino Tennis Club, testa di serie n.4, per 3-4 (1), 4-3, 7-1. Da sottolineare che la Titana in semifinale aveva estromesso la n.1 del seeding, la 3.2 Valentina Benini (n.1), portacolori proprio del Ct Cacciari, per 4-1, 2-4, 7-1. Hanno raggiunto i quarti anche Margarita Rosario Dominguez (3.4, n.8), Irene Carpani (3.5) e la 3.4 di casa Melanie Carosella (n.6). Il torneo è stato diretto dal giudice arbitro Tiziano Cipriani, direttore di gara Antonio Di Perna.