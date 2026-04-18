Tennis, Chiara Fornasieri vince la prequalificazione Bnl del Villa Carpena e fa il bis in doppio con Vittoria Modesti / GALLERY

FORLI’. E’ tempo di verdetti sui campi del Tennis Villa Carpena per il torneo nazionale femminile, singolare e doppio, valido come prequalificazione agli Internazionali Bnl d’Italia, dotato di un montepremi di 10.000 dollari.

Nel singolare successo della grande favorita della vigilia Chiara Fornasieri in finale su Clarissa Gai per 7-5, 7-5. In semifinale la 2.2 portacolori del Park Tennis, favorita n.1 del tabellone forlivese, ha sconfitto 6-1, 6-3 la 2.4 Carolina Di Benedetto (n.13), mentre la 2.5 del Ct Lucca aveva travolto per 6-0, 6-3 la 2.4 Gaia Squarcialupi (n.3). La finalissima è stata arbitrata dalla giudice di sedia Giulia Paolini, al termine le premiazioni effettuate dal presidente dell’Asd Villa Carpena, Roberto Capparelli, con il direttore tecnico del Circolo, il maestro Alberto Casadei, il giudice arbitro Alessandro Provasi che ha portato a termine un lavoro molto intenso ma anche realizzato alla grande.

Quarti: Carolina Di Benedetto-Carlotta Bassotti (2.6) 6-1, 6-1, Gaia Squarcialupi-Valeria Muratori (2.4, n.11) 6-3, 6-1, Clarissa Gai-Carolina Gasparini (2.3, n.2) 6-1, 4-6, 6-2, Chiara Fornasieri-Agnese Gentili (2.4, n.8) 6-3, 6-3.

Nel tabellone di doppio vittoria bis di Chiara Fornasieri in coppia con l’emiliana Vittoria Modesti su Melania Delai-Federica Rita Arcidiacono per 6-3, 6-4.

Semifinali: Fornasieri-Modesti (n.1) b. Marietti-Squarcialupi (n.5) 6-1, 6-2, Delai-Arcidiacono (n.2) b. Mais-Ferro (n.3) 7-5, 6-1.

Nel tabellone di conclusione di 3° nazionale successo di Martina Nadalini (Country Club Castel Maggiore) in finale su Alice Angeli (Pol.Tennis Vallesavio) per 6-1, 6-3.

Semifinali: Martina Nadalini (3.3)-Lucrezia Cavalieri (3.1, n.2) 6-1, 6-2, Alice Angeli (3.3)-Andrea Lorena Ipate (3.1, n.1) 6-3, 6-1.

Alle battute finali anche il tabellone di chiusura di 4° regionale. Nel singolare finale tra Bianca Ferlicca (Polisportiva Sacca) e Gloria Boni (Ct Reggio). Netta vittoria di quest’ultima per 6-2, 6-1.

Singolare semifinali: Bianca Ferlicca (3.4, n.2)-Elena Peterlini (4.1) 6-0, 6-1, Gloria Boni (3.5)-Anita Amadio (3.3, n.1) 1-6, 7-5, 10-7.

Nel doppio match-clou tra Veronica Corbellini-Monica Tacchini ed Arianna Rosi-Gloria Boni.

Semifinali: Corbellini-Tacchini b. Amadio-Zavaglia (n.1) 6-3, 3-6, 10-2, Rosi-Boni (n.2) b. Breviglieri-Morelli n.d.

Il giudice di gara è stato Alessandro Provasi, direttore di gara Alberto Casadei.