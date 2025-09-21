Tennis, Chiani e Sara Sirena vincono al Cicconetti

Giornata di finali per il torneo nazionale Veterani del Ct Cicconetti. Nell’Over 55 maschile successo casalingo di Claudio Chiani (Ct Cicconetti) nel match-clou su Riccardo Falcone (Ct Baia Pesaro) 6-3, 6-4. Semifinali: Chiani-Fiandri 6-2, 3-6, 11-9, Riccardo Falcone (3.3)-Gardini 6-1, 6-4.

Nel tabellone Ladies 40 in finale la 3.2 Jessica Barbieri (Tc Viserba), testa di serie n.1, e la beniamina di casa Sara Sirena che ha battuto in semifinale 6-2, 6-1 Manuela Benedettini (3.4) e in finale appunto Jessica Barbieri 6-3, 2-6, 6-0.