Tennis, che successo lo stage di Tennix

Si è conclusa una settimana intensa, ricca di emozioni e di grande tennis sui campi del Tennix Training Center, che ha ospitato uno stage nazionale con la partecipazione di molti tra i migliori giovani tennisti italiani Under 10, maschili e femminili. Per un’intera settimana i ragazzi si sono allenati e sfidati ogni giorno, tra sessioni tecniche, preparazione atletica e partite di altissimo livello. Un’occasione preziosa di confronto, crescita e condivisione che ha coinvolto non solo gli atleti, ma anche i maestri, che hanno avuto la possibilità di osservare, confrontarsi e condividere idee, metodi di lavoro e progetti per il futuro. L’elevato livello tecnico espresso durante lo stage ha confermato l’importanza di iniziative come questa, che rappresentano un momento formativo fondamentale sia dentro che fuori dal campo. I giovani atleti hanno avuto l’opportunità di crescere confrontandosi con coetanei provenienti da tutta Italia, creando nuove amicizie e vivendo un’esperienza che va ben oltre il semplice risultato sportivo. Grande soddisfazione anche da parte di Tennix per il rispetto dimostrato da tutti i partecipanti nei confronti della struttura, dello staff e del lavoro svolto durante tutta la settimana. Un clima di educazione, collaborazione e passione che ha contribuito alla perfetta riuscita dell’evento e che spinge lo staff dirigenziale e tecnico del team ravennate già a guardare agli stage che saranno organizzati nei prossimi mesi.