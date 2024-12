Tennis, Cesena sempre in sella col Tc Ippodromo e lo staff di qualità di Tennissimo

Il Tennis Club Ippodromo di Cesena e Tennissimo, lo staff tecnico che segue la parte sportiva del Circolo, chiudono un 2024 da incorniciare. Il tennis ha messo le ali in Italia grazie ai successi di Sinner e compagni e anche a Cesena si toccano vertici finora mai raggiunti.

Molto soddisfatto Federico Ceccarelli, uno dei maestri di Tennissimo, che traccia un bilancio notevole sotto il punto di vista tecnico, agonistico e partecipativo. «Nel 2025 avremo due squadre in serie C maschile, perché oltre a quella che si è mantenuta in categoria, è stata promossa quella di D1 composta da istruttori e giocatori locali, capitanata da Michael Francia, e formata da Luca Gori, Davide Magnani, Mattia Battistini e Alex Balducci. Poi c’è l’altra squadra, confermatissima in categoria composta da Mattia Barducci, Alessandro Galassi, Federico Ceccarelli, Alessandro Rondinelli e i giovani Beniamino Savini, Nicolò Gerbino e Oscar Bisacchi. A questi va aggiunto Filippo Terenzi, Under 14 di punta, che dal prossimo anno giocherà in serie C. Avremo anche la squadra in serie C femminile composta da Anita Picchi, Camilla Fabbri, Giulia Bancale, Carolina Bondi, Viola Mezzogori e Beatrice Proli».

Squadre forti, ma soprattutto molto giovani, tengono banco al Tc Ippodromo unitamente a una programmazione di notevole qualità. «Quest’anno abbiamo fatto due tornei importanti - prosegue Ceccarelli - una tappa del circuito nazionale giovanile “Joma” Under 10-12-14 e un torneo Open da 4000 euro di montepremi oltre all’Open maschile. Nella prossima stagione invece faremo un torneo Open maschile dotato di 8000 euro di montepremi nel mese di luglio e un femminile da 2.000 euro, abbiamo confermato il torneo giovanile Joma ai primi di giugno, più logicamente vari Rodei a livello giovanile».

Il Tc Ippodromo e Tennissimo guidano un gruppo importante di agonisti, ma anche semplici appassionati, sono infatti 150 i soci del Club, molti di più i corsisti. «Sono circa 500, tra adulti e bambini - sottolinea Ceccarelli - per questo abbiamo aggiunto altri due tecnici nello staff. Abbiamo sei campi, cinque sono per la scuola, per i corsi che vanno dalle 14 alle 23 e sono pieni tutti i giorni, il sesto campo è solo per i soci. Come strutture siamo al limite, abbiamo poca disponibilità, il progetto di avere due campi nuovi è già stato approvato, ma stiamo ancora aspettando di ricevere il risarcimento delle assicurazioni per l’alluvione del 2023. Con questa domanda i due campi nuovi diventano essenziali per crescere ancora».

Lo staff tecnico dei Tennissimo è composto, oltre che da Ceccarelli, anche dai maestri Mattia Barducci, Fabrizio Abbondanza e Michele Zignani che curano più il settore agonistico, mentre gli altri tecnici, Gianluigi Senni, Romina Panzavolta, Alessandro Galassi e Michael Francia seguono di più l’avviamento e poi un po’ tutti fanno i corsi adulti.

Allo staff sono stati aggiunti Riccardo Venturini e Luca Ruggeri per far fronte alla domanda di tennis, poi ci sono i due preparatori atletici Giampiero Medri per l’agonistica e Pietro Ceccaroni per i giovani e la parte ludica e Matteo Losito preparatore mentale per aiutare gli agonisti ad aggiungere un atro tassello. Insomma, una squadra di qualità e numerosa per dare un futuro importante al Club guidato dal presidente Stefano Patti. «Siamo qui da quattro anni - spiega ancora Ceccarelli - in questo periodo abbiamo dovuto affrontare la pandemia, l’alluvione e l’aumento pazzesco delle spese per le bollette, eppure siamo in crescita esponenziale, siamo stracontenti, vuol dire che ce n’era bisogno di questa esperienza chiamata Tennissimo».

Senza contare l’effetto prodotto da Sinner: «Sono aumentate le ore giocate nei campi, la richiesta di servizi tecnici e il numero di bambini che si avvicinano a questo sport, non siamo più la quarta-quinta scelta rispetto agli altri sport, ma iniziamo ad avere un ruolo da protagonisti, ora arrivano i talenti fisici migliori».

