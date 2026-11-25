Ct Cesena, Ct Zavaglia e Tc Ippodromo Cesena approdano ai quarti nel trofeo “Marco Bellenghi”, il campionato regionale giovanile a squadre riservato al settore maschile. Nel 1° turno del tabellone finale il Ct Zavaglia ha battuto 2-1 il Ct Cesenatico: Nicolò Maldini-Giacomo Forti 6-0, 6-3, Leonardo Satta-Giacomo Manuzzi 6-3, 6-3. Doppio vinto da Forti-Manuzzi per rinuncia.
Il Ct Argenta ha battuto 2-0 in Tc Faenza, il Tc Ippodromo Cesena si è imposto 3-0 sullo Sporting Club Sassuolo: Filippo Terenzi-Luigi Pietro Spadafora 6-4, 6-1, Giacomo Balzani-Riccardo Bornacin 6-1, 6-1, Terenzi-Balzani b. Spadafora-Dallafiora 6-2, 6-3.
Bene anche il Ct Cesena A che ha vinto il derby per 2-0 sul Villa Carpena B: Riccardo Degli Angeli-Lorenzo Aloisi 6-1, 6-2, Riccardo Piraccini-Lorenzo Casadei 6-4, 6-3.