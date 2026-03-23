Tennis, Cesena, Forum, Ten Sport e Faenza a segno in serie C

Giocata la seconda giornata della prima fase regionale a gironi nel campionato di serie C maschile. Nel 4° girone successo per 4-2 del Ct Cesena sui campi del Tc Viserba: Pietro Vagnini-Beniamino Savini 3-6, 6-4, 7-5, Gabriele Sgroi-Jacopo Montoneri 6-1, 6-2, Alessandro Manco-Marco Caporali 6-2, 6-4, Andrea Rondoni-Alessandro Cortesi 3-6, 6-3, 7-5, Mazzotti-Rondoni b. Vagnini-Manfredi 6-3, 6-3, Giangrandi-Caporali b. Cortesi-Manco 6-2, 6-7 (4), 18-16.
Nel 5° girone pareggio per 3-3 tra Centro Tennis Argenta e Ct Massa: Matteo Ceppi-Elia Brunelli 7-5, 6-2, Jacopo Liverani-Giorgio Manzoni 6-2, 6-3, Alessio De Bernardis-Riccardo Venturini 6-3, 4-6, 6-1, Rolando Binelli-Lorenzo Ravaglia 6-4, 6-3, Venturini-Brunelli b. De Bernardis-Ceppi 1-6, 6-3, 10-3, Manzoni-Binelli b. Liverani-Ravaglia 1-0 e ritiro. Sconfitto in casa il Ct Rimini per 5-1 dal Circolo Davi.s Tennis Team di Bologna.
Nel 6° girone esordio perentorio della corazzata di questa edizione della serie C, il Forum Forlì che ha travolto 6-0 a Bologna il Nettuno: Nicola Ravaioli-Manuel Alberto Righi 6-4, 4-6, 7-5, Tommaso Filippi-Lorenzo Cavarretta 6-2, 6-3, Alex Guidi-Matteo Ferri Degli Esposti 6-0, 6-3, Marco Chiarello-Edoardo Maccagnani 6-0, 6-1, Guidi-Filippi b. Cavarretta-Maccagnani 6-1, 6-1, Filippi-Urgese b. Ribani-Degli Esposti Ferri 6-1, 6-0. Pareggio per 3-3 tra Ravenna Sport Center e Tc Riccione B: Marco Nanni-Giacomo Ercolani 6-2, 6-3, Matteo Bezzi-Massimiliano Botticelli 6-4, 5-7, 6-4, Alessandro Marcantoni-Roberto Nibbio 6-3, 6-3, Nicolas Spimi-Alan Maldini 6-3, 6-2, Ercolani-Casanova b. Bezzi-Nibbio 6-1, 6-7 (4), 10-4, Nanni-Foschini b. Spimi-Marcantoni 3-6, 6-4, 10-6.
Nel 7° girone continua la sua marcia l’altra big del campionato, il Ten Sport Center, bene anche il Tc Faenza. Galimberti Tennis Team-Ten Sport Center 0-6: Riccardo Bogdan Pastrav-Roberto Lavelli 6-2, 7-5, Diego Orlando-Leonardo Romano 3-6, 6-1, 6-2, Mattia Benedetti-Davide Brunetti 7-5, 4-6, 6-4, Enea Vinetti-Pietro Tombari 6-0, 6-1, Benedetti-Lemishko b. Tombari-Della Chiara 6-2, 6-2, Vinetti-Pastrav b. Romano-Marcolini 6-1, 6-2. Il Tc Faenza ha vinto 5-1 sui campi del Tc Riccione A: Edoardo Pompei-Luca Butti 3-6, 6-0, 6-3, Alberto Maria Mami-Mattia Sartoni 6-2, 6-1, Mattia Bandini-Federico Strocchi 6-3, 6-3, Andrea Bosi-Francesco Muratori 6-4, 6-2, Pompei-Vincenzi b. Butti-Muratori 6-1, 7-5, Bandini-Bosi b. Strocchi-Mami 6-2, 6-4.