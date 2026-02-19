Tennis, Cesena e Cervia agli ottavi del “Palmieri”

Ct Cesena B e Ct Cervia conquistano gli ottavi nel trofeo “Giovannino Palmieri”, il campionato maschile riservato ai giocatori con classifica massima 2.6. Il Ct Cesena B ha vinto a Ravenna il derby contro il Ct Zavaglia per 3-0: Marco Giangrandi-Ronnj Capra 1-0 e ritiro, Andrea Monti-Federico Sparagi 6-2, 6-2, Valli-Mondardini b. Zannoni-Maldini 6-1, 6-4. Per il Ct Cervia successo a Parma contro il Circolo Castellazzo per 2-0: Manuel Schuett-Sebastiano Tombolini 7-5, 6-2, Enea Castelvetro-Pietro Godi 6-2, 6-3.

Così al 1° turno: Russi Sporting Club-Tc Fidenza 0-2, Davi.s Tennis Team-Ct Cesena A 2-0, Tc Ippodromo Cesena-Tc Mirandola 0-3, Tc Reggiolo-Ct Massa 2-1, Sporting Club Sassuolo-Tc Riccione 2-1.

Domenica (dalle 9) si giocano Ct Cesena B-Tc Cavriago e Ct Cervia-Sporting Club Carpi.