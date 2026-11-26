Ct Cesena A, Villa Carpena e Tc Faenza A conquistano i quarti di finale nel trofeo “Leonardo Micheli”, il campionato regionale giovanile a squadre riservato agli Under 12. Queste le sfide del 6 dicembre (dalle 15): Ct Cesena A-Asd Doro Zeta Club B, Tc Fidenza A-Tennis Villa Carpena, Tc Faenza A-Pro Parma Tennis Academy.
E’ partito il tabellone finale del trofeo “Rossella Biagi”, il campionato regionale giovanile a squadre riservato al settore femminile. Così al 1° turno: Ct Correggio-Tc Faenza C 3-0, Club La Meridiana-Villa Carpena B 2-1. Domenica (dalle 15) il 2° turno: Ct Zavaglia A-Ct Cerri, Tc Faenza B-Club Le Meridiana, Ct Cesenatico-Ct Bologna, Tc Faenza A-Ct Casalboni.