Tennis, Cerri, Meldola, Asbi e Faenza bene tra le Under 14

Partito il campionato italiano a squadre Under 14 femminile con la prima fase regionale a gironi. Nel 1° girone subito a segno Ct Cerri e Ct Meldola. La squadra cattolichina ha battuto in casa 3-0 il Tc Ippodromo Cesena: Anna Gennari-Lia Minghini 6-1, 6-1, Giulia Magnani-Anna Battistini 6-2, 6-1, Scrocchi-Gennari b. Minghini-Aldini 4-6, 6-4, 10-8. Bene anche il Ct Meldola che ha vinto per 3-0 in casa il derby sul Forum: Alice Nanni-Rachele Antonelli 7-6 (8), 6-3, Celeste Crepaldi-Viola Benini 6-1, 6-2, Crepaldi-Vestrucci b. Antonelli-Benini 1-6, 7-5, 11-9.

Nel 5° girone bene Asbi Imola e Tc Faenza B. Asbi Imola-Tennis Villa Carpena B 2-1: Maria Vittoria Caggianese-Letizia Torluccio 6-1, 6-2, Carlotta Pompei-Chiara Gramellini 6-4, 4-6, 7-6, Baroncini-Torluccio b. Rasi-Ricci 6-4, 3-6, 10-7. Il Tc Faenza B si è imposto 3-0 sui campi del Tc Castelbolognese: Nema Dione-Caterina Abbonizio 6-1, 6-1, Giulia Fabbri-Asia Valbonetti 6-1, 6-1, Dione-Baraccani b. Abbonizio-Valbonetti 6-0, 6-1.