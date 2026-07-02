Tennis, Cerchierini, Ceccarelli, Schiavo avanti alla Buscherini

Avanza il torneo di 3° categoria organizzato dalla Polisportiva Buscherini di Forlì, il trofeo “Climatek”. Turno di qualificazione: Filippo Ruggeri (4.1, n.3)-Raffaele Mazzoli (4.2) 6-4, 6-3, Giulio Casadei (4.1, n.4)-Alberto Zattini (4.2) 6-3, 6-3, Leo Piraccini (4.1, n.7)-Simone Fantini (4.2) 3-6, 7-5, 10-8, Marco Schiavo (4.1, n.9)-Stefano Bassetti (4.3) 6-3, 6-3, Andrea Minichiello (4.1, n.10)-Tommaso Babini (4.2) 4-6, 6-1, 10-8, Pierangelo Taroni (4.1)-Gabriele Iudica (4.2) 5-7, 6-3, 10-4, Gian Luca Cerchierini (4.2)-Leone Franchi (4.1, n.1) 7-6 (3), 6-1, Davide Ceccarelli (4.1, n.5)-Gianni Paglierani (4.4) 6-3, 6-1, Lorenzo Negrello (4.3)-Alessandro Nanni (4.1, n.6) 6-1, 6-2, Emanuele Di Nicola (4.1, n.8)-Giulio Macori (4.2) 6-0, 6-0, Gabriele Schiavo (4.2)-Davide Donadi (4.1, n.11) 5-4 e ritiro.