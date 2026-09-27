Tennis, Cenciarini vince il Rodeo di Riccione

Un altro appuntamento con il tennis giovanile al Tc Riccione che da venerdì a domenica ha ospitato il Rodeo Under 14, maschile e femminile. Nel maschile successo in finale di Leonardo Cenciarini (Tc Riccione) su Francesco Zanzini (Up Tennis) per 5-4, 2-4, 7-4. Semifinali: Leonardo Cenciarini (n.1)-Luca Magnoni (n.5) 5-3, 4-1, Francesco Zanzini (n.3)-Riccardo Paolini (n.2) 5-4, 4-0.
Nel femminile si è imposta Eliza Gomba. La portacolori del Galimberti Tennis Team, testa di serie n.2, ha battuto in finale per 4-1, 4-5, 8-6 Giulia Natali (n.1), portacolori del Ct Rimini. Semifinali: Natali-Greta Bonaventura 2-4, 5-3, 7-3, Gomba-Sofia Bianchi 4-1, 4-2.