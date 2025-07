Tennis, Cenciarini vince al Queen’s / GALLERY

Da venerdì a domenica il Queen’s Club ha ospitato il torneo Under 14-16. Nell’Under 14 maschile successo di Leonardo Cenciarini. Il portacolori del Tc Riccione ha battuto in finale, nel derby della Perla Verde, Davide Capodagli 5-3, 4-2. Semifinali: Capodagli-Diego Leone Tenivella 2-4, 4-2, 7-2, Cenciarini-Timofey Levchenko (n.7) 4-2, 4-0. Nell’Under 14 femminile vittoria di Sofia Talamelli (Vico Tennis) in finale su Agata Bravin del Galimberti Team, per 2-4, 4-2, 7-5. Nell’Under 16 maschile si è imposto Riccardo Bogdan Pastrav (Ct Bologna) che ha superato in finale Tommaso Mazzanti (Tennis Fano) 4-1, 4-1. Nell’Under 16 femminile sale sul gradino più alto Anastasia Fazi (At Tolentino) che ha battuto in finale 4-0, 4-0 Giulia Farina (Ct Cerri).