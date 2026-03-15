Tennis, Cenciarini vince a Misano

Weekend con il tennis giovanile di qualità al Misano Sporting Club che ha ospitato il torneo nazionale Under 14-16, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Nell’Under 14 maschile con 28 giocatori al via, finale tra le prime due teste di serie con Leonardo Cenciarini (Tc Riccione) che ha battuto Elia Naldi (Ct Massa Lombarda) 4-2, 3-4, 7-5. Semifinali: Elia Naldi-Gianmaria Mussoni 4-2, 4-2, Leonardo Cenciarini-Lorenzo Kapros 4-2, 4-2.

Nel torneo Under 14 femminile finale tra Caterina Larotonda (Ct Bologna) e Rachele Calì (Ct “Guzzini” Recanati) che si è imposta 4-2, 4-1. Semifinali: Caterina Larotonda (n.1)-Lavinia De Franco 4-2, 4-1, Rachele Calò-Giulia Natali (n.2) 1-4, 4-2, 7-2.

Nell’Under 16 maschile successo nel match-clou di Tommaso Mandelli (Ct Baia Pesaro) su Leonardo Tana (Tc Viserba), testa di serie n.1, per 4-3, 4-1. Semifinali: Leonardo Tana (n.1)-Mattia Franchini 4-0, 4-0, Tommaso Mandelli-Elia Sabatini (n.2) 4-3, 4-1.