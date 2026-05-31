Tennis, Cenciarini e Amaducci vincono al Cerri

Si è concluso al Ct Cerri di Cattolica il torneo Under 14, maschile e femminile. Nel maschile in finale due portacolori del Tc Riccione: ha vinto Leonardo Cenciarini 6-1, 6-2 contro Ludovico Zammarchi che in semifinale ha beneficiato del ritiro di Riccardo Paolini (n.1), mentre Cenciarini aveva eliminato Marcolini 7-5, 6-1.

Nel femminile finale per Rebecca Chirivino (Ct Bologna) e Greta Amaducci (Tc Riccione) che si è imposta 7-5, 6-1. Semifinali: Chirivino-Pastore 7-5, 6-4, Greta Amaducci (n.1)-Camilla Brolli 6-1, 6-1.