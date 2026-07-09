Tennis, Cenciarini-Bezzi finale sull’erba del Fanante

La finale del torneo di 3° categoria maschile in corso sui campi del Fanante Tennis & Country Club, Circolo affiliato alla Polisportiva Tennis Vallesavio, il primo torneo di 3° categoria sull’erba naturale, vedrà di fronte Alfredo Cenciarini (Ct Città di Castello) e il ravennate Matteo Bezzi (Ravenna Sport Center). In semifinale il 3.1 Alfredo Cenciarini ha battuto 6-4, 2-6, 10-7 il n.1 del seeding, il 3.1 riminese Enea Carlotti (Ct Cicconetti), mentre il 3.2 Matteo Bezzi si è imposto per 6-0, 6-0 sul 3.3 Luca Franceschini (Tc Ippodromo). Quarti: Enea Carlotti (3.1, n.1)-Giovanni Gallotti (3.3) 6-7 (4), 6-1, 10-8, Alfredo Cenciarini (3.1)-Edoardo Belletti (3.2) 6-4, 6-2. Finale martedì prossimo alle 18.