Tennis, Cecilia Rondinelli al 3° turno aì Cesenatico

Macina risultati il torneo Open, maschile e femminile al Tc Parckin di Cesenatico. Si tratta della terza edizione del torneo Open “Circolino”. Secondo tabellone, 1° turno: Alessandro Nicosia (4.5)-Marzio Baravelli (4.5) 2-6, 6-0, 10-5. Terzo turno: Alberto Fazziani (4.2)-Gianluigi Lontani (Nc) 6-1, 6-1, Cristian Campidelli (4.2)-Lorenzo Geri (Nc) 6-1, 6-1, Andrea Muratori (4.3)-Eugenio Alessandro Vicini (4.2) 6-1, 6-1, Nicola Marchi (4.3)-Dario Ventura (4.2) 7-5, 6-1, Claudio Fantini (4.1)-Fulvio Cesari (4.1) 6-4, 6-2.
Femminile, primo turno: Valentina Montebugnoli (3.5)-Giulia Foschi (3.5) 6-3, 6-3, Beatrice Benvenuti (3.5)-Luana Lanfranchi (4.2) 7-5, 6-2. Secondo turno: Cecilia Rondinelli (3.3)-Daniela Morigi (3.3) 6-0, 6-2.