Tennis, Ceccarini, Bartoletti, Gabellini superano il 4° turno a Coriano

Avanza il torneo di 4° categoria dal Tennis Club Coriano. Si tratta del primo torneo “Città di Coriano”. Terzo turno: Mattia Andruccioli (4.4)-Giovanni Tomasetti (4.4) 6-3, 6-0, Daniele Bracci (4.4)-Raffaele Floris (4.6) 6-3, 6-4, Alessandro Baracchini (4.5)-Lino Masi (Nc) 6-1, 6-2, Pietro Sodani (4.4)-Alessandro Gusella (Nc) 7-6, 6-1, Andrea Citroni (Nc)-Filippo Cancellieri (4.4) 6-2, 6-3, Fabio Montebelli (4.4)-Alessandro Gozzi (4.4) 6-2, 6-3. Quarto turno: Lorenzo Moretti (4.5)-Francesco Banini (4.4) 6-4, 6-2, Alessandro Ceccarini (4.4)-Leonardo Giuliani (4.4) 6-0, 6-0, Giuseppe Andrea Bartoletti (4.3, n.5)-Francesco Palmieri (4.4) 6-3, 3-6, 11-9, Marco Gabellini (4.4)-Gian Maria Della Betta (4.3) 6-2, 6-0, Giovanni Citroni (4.3)-Cristian Pucci (4.3) 6-2, 1-0 e ritiro, Roberto Girolomoni (4.3)-Davide Pianini (4.3) 6-1, 6-4.