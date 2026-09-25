Tennis, Ceccarelli, Severi, Belletti avanti a Cervia

Avanza il torneo Open maschile del Ct Cervia. Tabellone 3.5-3.2, secondo turno: Giorgio Vocaturo (4.2)-Giacomo Balzani (3.5) 6-2, 4-1 e ritiro, Gianmaria Sarti (3.5)-Andrea Marcucci (4.1) 6-3, 6-2, Pietro Reggiani (3.5)-Gian Franco Corrado (4.2) 6-3, 2-0 e ritiro, Mattia Foschi (3.4)-Daniele Miani (4.1) 6-1, 6-1, Luca Zanca (4.1)-Andrea Covezzi (3.4) 0-6, 6-1, 10-6, Andrea Pacchioni (3.4)-Giacomo Forti (3.4) 6-1, 6-0.
Terzo turno: Nicolò Ceccarelli (3.2)-Alessandro Mariani (3.4) 6-0, 7-5, Andrea Severi (3.2, n.10)-Davide Quinto Cattoni (3.4)6-2, 6-0, Edoardo Belletti (3.2)-Matteo Rossi (3.4) 6-3, 6-3.