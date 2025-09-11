Tennis, Ceccarelli, Pasini, Mentili avanti a Meldola

Macina risultati il torneo di 3° organizzato dal Ct Meldola. Sono 63 i giocatori al via in questo torneo di 3° maschile. In evidenza Davide Ceccarelli, Loris Pasini, Davide Donadi e Marco Mentili. Quinto turno: Alessandro Gaudenzi (3.5)-Michele Rossi (4.1) 6-4, 6-3, Alberto Zattini (4.2)-Gianmaria Sarti (4.1) 6-4, 6-0, Filippo Foschi (4.1)-Alessandro Silvestroni (4.3) 6-0, 6-3, Davide Ceccarelli (4.1)-Andrea Bardi (4.4) 2-6, 7-5, 10-6, Loris Pasini (3.5)-Marco Schiavo (4.1) 6-2, 6-2, Davide Donadi (4.1)-Andrea Nardi (4.3) 6-3, 5-7, 10-4, Marco Mentili (3.5)-Cristian Grossi (4.2) 6-2, 6-0, Fabio Di Tante (4.2)-Andrea Samorì (4.1) 6-1, 6-1, Giacomo Romagnoli (3.5)-Gabriele Schiavo (4.3) 6-2, 7-5, Giulio Casadei (4.1)-Paolo Ghetti (4.3) 6-2, 6-4.