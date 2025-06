Tennis, Cavessi al terzo turno a Massa

E’ partito il torneo Under 10-12-14, maschile e femminile, organizzato dal Ct Massa Lombarda, il trofeo “Frizer”. Under 10, primo turno: Pietro De Cesare-Edoardo Visani 6-0, 6-0, Leonardo Gaudenzi-Enrico Baroni 5-7, 6-2, 12-10. Under 12 primo turno: Umberto Fabbri-Leonardo Berti 6-4, 6-0, Valerio Degli Esposti-Riccardo Petroncini 6-4, 6-4, Giacomo Tassinari-Riccardo Guiati 6-4, 6-0. Under 14 maschile, secondo turno: Christian Di Sabatino-Alessandro Morigi 6-1, 6-1, Lorenzo Cavessi-Federico Negroni 6-2, 6-2. Under 14 femminile, primo turno: Margherita Tesselli-Alessia Gullotti 6-0, 6-1.