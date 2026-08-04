Tennis, Cavassi vince l’Under 12 del Ten Sport Center

Tennis
La premiazione del torneo Under 12 maschile
La premiazione del torneo Under 12 maschile

CERVIA. Al rush finale sui campi del Ten Sport Center il torneo nazionale Under 10-12, maschile e femminile.

Nell’Under 12 maschile finale tra Tommaso Cavassi (Ten Sport Center) e Noah Prati (Tennis Villa Carpena). Vittoria nel match-clou per Cavassi, in grande condizione sui campi si casa, per 6-2, 6-2.

Nel maschile, quarti: Tommaso Cavassi (n.1)-Nathan Baldassarri 6-1, 6-0, Aleksandr Marchevskiy-Giacomo Tassinari (n.5) 6-4, 6-2, Noah Prati (n.3)-Francesco Minguzzi 6-1, 6-2. In semifinale anche Claudio Carauddo. Semifinali: Cavassi-Marchevskiy 6-1, 6-2, Prati-Carauddo 6-2, 6-1.

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