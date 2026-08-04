Tennis, Cavassi vince l’Under 12 del Ten Sport Center

CERVIA. Al rush finale sui campi del Ten Sport Center il torneo nazionale Under 10-12, maschile e femminile.
Nell’Under 12 maschile finale tra Tommaso Cavassi (Ten Sport Center) e Noah Prati (Tennis Villa Carpena). Vittoria nel match-clou per Cavassi, in grande condizione sui campi si casa, per 6-2, 6-2.
Nel maschile, quarti: Tommaso Cavassi (n.1)-Nathan Baldassarri 6-1, 6-0, Aleksandr Marchevskiy-Giacomo Tassinari (n.5) 6-4, 6-2, Noah Prati (n.3)-Francesco Minguzzi 6-1, 6-2. In semifinale anche Claudio Carauddo. Semifinali: Cavassi-Marchevskiy 6-1, 6-2, Prati-Carauddo 6-2, 6-1.