Tennis, Cavassi trionfa al Ten Sport

Sui campi del Ten Sport Center è alle battute finali il torneo Under 10-12, maschile e femminile. Nell’Under 12 maschile successo di Tommaso Cavassi (Ten Sport Center), testa di serie n.1, che in semifinale ha battuto Alex Sciutti 6-2, 6-4 e in finale il compagno di Club Patrick Balc (6-4, 6-3) che in semifinale si era imposto su Pietro Allegra 7-6, 4-6, 10-8.

Intanto scatta il torneo Over 45-55-65 e 70 maschile e Ladies 40. Nell’Over 45 il n.1 è il 3.3 Filippo Maestri, n.2 il 3.3 Stavros Papageorgiou, n.3 il 3.4 Andrea Covezzi, n.4 il 3.4 Mario Borghi e n.5 il 3.4 Gaddo Camporesi. Nell’Over 55 n.1 Fabio Bernagozzi (3.3), n.2 Alessandro Di Vittorio (3.3), n.3 Daniele Berti (3.3). Nell’Over 65 n.1 Massimo Guermandi (3.5), n.2 Mauro Tedeschi (4.1), n.3 Mauro Bigiani (4.1), n.4 Carles Tugnoli (4.1). Nell’Over 70 (10 iscritti) n.1 Franco Torreggiani (4.1), n.2 Luigi Angelo Bertaccini (4.3), n.3 Roberto Gallerani (4.3), n.4 Claudio Fogli (4.3). Tra le Ladies guida le fila la 3.2 Paola Menozzi.