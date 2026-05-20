Tennis, Cavassi e Pigaiani vincono l’Under 14-16 del Ten Sport Center / GALLERY

PINARELLA. Alle battute finali sui campi del Ten Sport Center il torneo Under 14-16 maschile.
Nell’Under 14 finale tra Marco Bonora (Centro Tennis Argenta) e Tommaso Cavassi (n.1), portacolori del Ten Sport Center. Successo di Cavassi per 7-6, 6-4.
Under 14 maschile quarti: Andrea Caminati-Gianmaria Marchi 4-6, 7-6, 10-8, Giacomo Balzani-Francesco Zanzini (n.3) 4-6, 6-3, 10-5, Marco Bonora-Alessandro Marcolini (n.2) 6-0, 6-0. Semifinali: Bonora-Balzani 6-3, 6-2, Cavassi-Caminati 6-3, 6-3.
Nell’Under 16 maschile successo di Federico Pigaiani (Asd Doro) che in finale ha sconfitto 6-0, 6-0 Riccardo Vecchi (Circolo Suzanne Lenglen 2 Fusignano).
Quarti: Leonardo Tana (n.2)-Alessandro Minguzzi 6-1, 6-1, Federico Pigaiani (n.1)-Samuel Cavallini 6-3, 6-3, Riccardo Vecchi-Tommaso Brandano (n.3) 3-2 e ritiro. Semifinali anche per Gabriele Pistorale. Semifinali: Pigaiani-Gabriele Pistorale 6-0, 6-0, Vecchi-Tana 6-3, 6-3.
Intanto da sabato, sempre sui campi del Ten Sport Center, va in scena il torneo nazionale Under 10-12, maschile e femminile, che terminerà il 24 maggio con le finali. Nel complesso sono 57 i giocatori al via, tra questi 18 solo a livello di Under 10. Nell’Under 10 maschile prima fase a gironi, nel femminile quarti: Lucilla Zammarchi-Giulia Galan 6-2, 6-3. In finale Beatrice Cola (Ct Casalboni).
Nell’Under 12 maschile turno di qualificazione: Diego Lombardi-Diego Picciuolo 6-2, 6-2.
Tabellone finale, 1° turno: Nathan Baldassarri-Giovanni Genghini 6-1, 6-1, Leonardo Giovanardi-Tommaso Trioschi 6-0, 6-2, Matteo Stargiotti-Tommaso Pambianco 6-0, 6-0.
Nell’Under 12 femminile quarti: Camilla Conti-Giovanna Gaudenzi 6-0, 6-0, Giulia Rizzioli-Anita Brolli 6-2, 6-0.
Il giudice di gara è Nicoletta Pignato.